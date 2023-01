Riforme, Molinari (Lega): "L'autonomia viene prima del presidenzialismo"

"Sul presidenzialismo stiamo vagliando le varie proposte"

"Abbiamo parlato di presidenzialismo: col ministro Casellati e il ministro Calderoli abbiamo fatto un vaglio sulle varie proposte, sui vari modelli esistenti in Europa e nel mondo, stiamo facendo un ragionamento di massima, di inquadramento per capire che riforma proporre qui", ha spiegato Molinari. Romeo ha precisato che "si sta valutando e si sta approfondendo anche qual è lo strumento migliore ma come abbiamo detto bisogna vedere quale si adatta meglio alla nostra Costituzione, alla nostra storia repubblicana. Vedremo, valutiamo, sia lo strumento che la tipologia". "Non parliamo di preferenze - ha aggiunto dal canto suo Molinari - abbiamo fatto un inquadramento, abbiamo visto i vari provvedimenti, abbiamo esposto al ministro le nostre osservazioni, adesso vediamo anche quali saranno le osservazioni degli altri partiti e poi tireremo le somme".