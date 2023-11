Riforme, La Russa a Md: "La strada sarà lunga e da percorrere insieme"

La strada delle riforme è ancora "molto lunga, e non solo in relazione alla giustizia".

Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa all'assemblea di Magistratura Democratica riunita a Napoli, auspicando una collaborazione. "Si discute per esempio - chiarisce - anche del rapporto tra cittadini e democrazia diretta". E spiega: "Sono tutti temi che meritano un confronto serio e scevro da ogni pregiudizio. E' una strada che dobbiamo cercare di percorrere insieme fino in fondo, per restituire ai cittadini piena e incondizionata fiducia nelle istituzioni, proprio a partire dalla magistratura e dal suo irrinunciabile ruolo istituzionale".