Riforme, La Russa: sarebbe errore giustizia e premierato insieme

Per il presidente del Senato, Ignazio La Russa, "la prima riforma che si sta provando a fare, tra quelle importanti, è quella che dà al popolo maggiore peso, quella della democrazia diretta.

Sarebbe un errore avviare, contemporaneamente, qualcosa di più di una semplice apertura di dibattito sulla riforma della giustizia". E aggiunge: "Non c'è da accelerare, c'è da avviare perlomeno un dibattito attorno alle riforme". "Credo che sia saggio il proposito del governo di non correre, di non dover soddisfare esigenze, dire diamo a qualcuno 'la riforma della democrazia diretta', all'altro 'la giustizia' e all'altro 'l'autonomia'. Sarebbe un errore clamoroso", ha concluso.