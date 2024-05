Riforma Giustizia, Anm: "Non intendiamo fare trattative"

In merito alla riforma della Giustizia, il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, assieme a una delegazione dell'associazione, ha incontrato il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

"Noi, in un clima di franchezza che ha contraddistinto l'incontro, abbiamo detto che tutta la magistratura associata è contraria alla riforma - ha dichiarato Santalucia -. Non c'è un problema di trovarsi su soluzioni di accomodamento, per noi non si tratta di fare una trattativa sindacale, ci sono contrarietà culturali e costituzionali. La magistratura argomenterà al congresso la sua contrarietà e poi naturalmente il Parlamento farà le sue scelte". Sul tema, ha aggiunto, si "arricchisce un dibattito pubblico, non è un tavolo di confronto sindacale. Non c'è da trovare una soluzione mediana".