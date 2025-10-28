Approvata in via definitiva dalla Camera la riforma dell'esame di Maturità

La Camera ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto per la riforma dell'esame di Stato. Il provvedimento, già esaminato e votato dal Senato, ha ottenuto 138 voti favorevoli, 91 contrari e 9 astenuti. Con il via libera dell'Aula di Montecitorio, la riforma diventa legge e l'esame di Stato tornerà ufficialmente a chiamarsi "esame di Maturità". Tra le principali novità previste, la conferma di tutte le prove - scritte e orali - per il conseguimento del diploma. Le materie oggetto del colloquio saranno quattro e verranno definite dal ministero dell'Istruzione nel mese di gennaio. Le commissioni d'esame saranno composte da due membri interni e due esterni.