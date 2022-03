Fisco, la riforma del catasto passa per un voto: la maggioranza si spacca | Berlusconi a Draghi: mai nuove tasse sulla casa

Il no a nuove tasse è punto fermo e qualificante per Fi: la casa, in Italia, non può essere considerata bene di lusso. Lo ha fatto presente il leader di Fi Silvio Berlusconi nel corso della telefonata con il premier Mario Draghi, nella quale ha ricordato di avere tolto Imu e di essersi sempre impegnato a diminuire la tassa sulla casa. Secondo fonti di Fi, il leader azzurro, considerando anche il momento politico delicato, aveva sostenuto l'iniziativa dei suoi su un compromesso, firmato da tutto il centrodestra. Ma il centrosinistra, il ragionamento, si è confermato partito delle tasse e il testo nemmeno è stato esaminato.

"Il centrodestra ha appena tentato di far cadere il governo #Draghi sul riordino del #catasto. Non vi è riuscito per un soffio. Abbiamo tenuto. Sembra una fake news, in uno dei giorni più drammatici della nostra storia recente. Purtroppo è una notizia vera. Sono senza parole", ha scritto invece su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.

Immediata la risposta della Lega: "I partiti irresponsabili sono quelli che vogliono tassare le case degli italiani per fare cassa, non la Lega che sta cercando in tutti i modi una mediazione per scongiurare l'ennesima batosta per milioni di persone", dice Massimo Bitonci, capogruppo della Lega nella commissione Bilancio della Camera. "Abbiamo presentato un emendamento per far emergere gli immobili fantasma, ma evidentemente per Pd, Iv, Leu, M5s e Azione l'obiettivo è aumentare le tasse sulla casa per tutti, fare cassa sulle compravendite anche delle prime case e far lievitare l'Isee per tante famiglie in difficoltà con il risultato che da domani asili, mensa, scuolabus e assistenza domiciliare per i disabili diventeranno a pagamento".

Salvini a Draghi: su catasto insistenza inspiegabile - Un "esterrefatto" Matteo Salvini hachiesto un appuntamento al presidente del Consiglio, Mario Draghi. Lo riferisce la Lega. "Non mi spiego l'insistenza di queste ore sulla revisione del catasto e il conseguente, negativo segnale di un futuro aumento di tasse" ha spiegato il leader della Lega al premier, dopo le tensioni delle ultime ore nella maggioranza. Abbiamo "una folle guerra alle porte dell'Europa, per fermare la quale ti abbiamo dato piena fiducia" ha aggiunto e ha ricordato altri problemi sul tavolo: le bollette, l'inflazione, la crisi economica e sociale alle porte, il Covid e milioni di italiani bloccati dalle restrizioni.