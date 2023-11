Riforma costituzionale, Casellati: "Testo non è blindato"

Sulla riforma costituzionale, il ministro Elisabetta Casellati ha confermato l'apertura a un dialogo con le opposizioni.

"Un testo non può mai dirsi 'blindato'", ha spiegato, ma "le modifiche richieste devono essere coerenti con la riforma che abbiamo presentato. E l'approccio delle opposizioni non dovrà essere condizionato da pregiudizi". "In questo caso - ha aggiunto - visto che ho sempre fatto dell'ascolto il mio metodo, sarò certamente pronta a discutere, così come se ne potrà discutere in Parlamento che resta il luogo principe del dibattito politico e del confronto democratico".