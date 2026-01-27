Ddl stupri, nuova proposta di Buongiorno: sanzioni più severe per violenza sessuale

La senatrice Giulia Bongiorno, relatrice del disegno di legge sulla violenza sessuale, ha proposto un'ulteriore modifica al suo testo. Le novità riguardano l'aumento delle sanzioni da 6 a 12 anni di reclusione (anziché 4-10 anni) per gli atti sessuali contro la volontà di una persona e l'aumento da 7 a 13 anni (erano 6-12) se il fatto è commesso con violenza, minaccia o abuso di autorità. È quanto si apprende da fonti parlamentari nella commissione Giustizia del Senato, che sta esaminando il provvedimento.