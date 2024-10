Riforma balneari, intesa con l'Ue: circoli e associazioni esclusi dalla Bolkestein

Nella riforma delle concessioni balneari, si va verso l'esclusione di circoli ricreativi e associazioni senza fine di lucro dall'applicazione della direttiva Bolkestein, e quindi dall'obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027. È uno dei risultati dell'interlocuzione fra governo e Commissione europea. Una novità che verrà codificata in un emendamento atteso lunedì dalle commissioni Giustizia e Finanze della Camera, che dovrebbero licenziare per lo stesso giorno il provvedimento su cui il governo dovrebbe porre in Aula la questione di fiducia.