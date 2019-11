Rifiuti, Salvini: "Raggi e Zingaretti sono socialmente pericolosi"

"Come cittadino ed ex amministratore locale ho messo a disposizione il mio tempo per denunciare la pericolosità sociale di Zingaretti e Raggi, 50% e 50%". Lo ha detto Matteo Salvini, riferendosi alla decisione di smaltire i rifiuti di Roma nella discarica di Civitavecchia. "Contesto l'idea che la Capitale esternalizzi i suoi problemi", ha aggiunto il leader della Lega.