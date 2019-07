Rifiuti Roma, Zingaretti: "Raggi scaricabarile, firmerò l'ordinanza"

E' alta tensione tra Nicola Zingaretti e Virginia Raggi sull'emergenza rifiuti a Roma. "Mi domando se il sindaco non provi un po' di vergogna per la sua arroganza. Ha ridotto la città più bella del mondo in un disastro e su ogni problema fa lo scaricabarile non assumendosi mai le sue responsabilità. Invece di chiedere scusa, accusa e straparla", dice il presidente della Regione Lazio. Venerdì, assicura, "firmerò l'ordinanza per rimettere le cose a posto".