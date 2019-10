Rifiuti di Roma, Salvini: "La Raggi ha sbagliato mestiere, se ne vada"

Duro attacco del leader della Lega Matteo Salvini al sindaco di Roma Virginia Raggi. "Possibile che in tutto il mondo sviluppato i rifiuti vengano valorizzati e trasformati in ricchezza mentre a Roma si rischia l'emergenza sanitaria? - scrive su Twitter -. Per il bene della Capitale e dei sui cittadini è ora che la Raggi si faccia da parte, ha sbagliato mestiere".