Rifiuti di Roma a Civitavecchia, Salvini: "Pronto a bloccare i camion"

Dopo la decisione di Virginia Raggi di trasferire i rifiuti romani in una discarica di Civitavecchia, Matteo Salvini scende in campo contro il sindaco di Roma e dice di essere pronto a bloccare i camion che porteranno nel centro portuale la spazzatura della Capitale. "Se i cittadini mi chiameranno - annuncia -, io sono pronto a sedermi in mezzo alla strada per fermare quei camion perché rappresentano una profonda ingiustizia sociale".