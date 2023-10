Rientro cervelli, Giorgetti: "Agevolazioni costano 1,3 miliardi annui"

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, è intervenuto sulle novità relative alle agevolazioni per il rientro in Italia dei cosiddetti "cervelli in fuga".

"Dei 24.450 rimpatriati - ha spiegato durante il question time al Senato - i ricercatori e docenti sono circa 1.800. Gli altri sono top manager, manager o persone che hanno sfruttato una agevolazione che" ha un costo "valutabile in 1,3 miliardi di euro annui". "Nel momento in cui il mio modesto cervello si è applicato a redigere la legge di bilancio - ha concluso il ministro - si è applicato soprattutto sui redditi medio bassi, che sono quelli più colpiti dalla dinamica inflazionistica".