Renzi: "Sono indagato a Firenze per la conferenza di Abu Dhabi"

Ansa

Matteo Renzi è indagato dalla procura di Firenze per emissione di fatture su operazioni inesistenti in relazione al compenso ricevuto per una conferenza ad Abu Dhabi. E' lo stesso Renzi a darne notizia nel suo libro Controcorrente. Il leader di Italia Viva è indagato in concorso con il titolare della Carlo Torino e associati di Portici (Napoli), che avrebbe fatto da tramite. Inchiesta partita su segnalazione dell'Unità di prevenzione antiriciclaggio.