Renzi sfida Conte: "Piano shock da 120 miliardi nei prossimi tre anni"

"Serve un piano shock di 120 miliardi nei prossimi tre anni per gli investimenti". Arriva dalle pagine del Sole 24 ore l'ultima sfida di Mattero Renzi al premier Giuseppe Conte. Il leader di Italia Viva, in occasione di un colloquio con il quotidiano di Confindustria, anticipa di convegno di Torino e rilancia: nella prima metà di gennaio il suo neonato movimento politico presenterà un decreto legge per "sbloccare il Paese",

"Se è vero che la manovra ha evitato l'aumento dell'iva - aggiunge l'ex premier - le microtasse, dalla sugar tax alla plastic tax, sono un danno che continueremo a combattere". Ma soprattutto Matteo Renzi lancerà oggi a Torino la sua idea con un titolo che è già un programma: "Shock! Una proposta di Italia viva per rilanciare l'economia".



L'iniziativa, calendarizzata non a caso in contemporanea con l'apertura della convention del Pd con cui Nicola Zingaretti vuole rifondare il partito, è essenzialmente un sfida al premier Conte per invertire la rotta del governo e darsi una prospettiva triennale che rilanci la crescita. Un piano per sbloccare opere e investimenti per 120 miliardi e che riguardi una ventina di aspetti: da strade e ferrovie a porti e aeroporti, dal dissesto idrogeologico all'edilizia scolastica. La proposta assomiglia molto a un aut aut, anche se Renzi non lo dice. Anzi: "Ci accusano di essere guastatori -specifica - quando in realtà non possiamo assistere inerti alla recessione che si preannuncia".