Renzi: "Se il Parlamento non può fare politica qualcosa non va" 

Ansa

Matteo Renzi ha parlato di nuovo della tenuta del governo dopo aver detto di essere pronto a far cadere Conte se non cambia idea sulla gestione del Recovery Fund. "In queste ore montano le polemiche di chi dice che in piena pandemia non si può fare politica", ha spiegato il leader di Italia Viva. "Ma se il Parlamento non può fare politica e non può discutere di dove mettere i soldi dei nostri figli, c'è qualcosa che non va", ha aggiunto.