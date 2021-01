Renzi in Senato: "La crisi ora o mai più, serve un governo forte"

Ansa

"Non siamo irresponsabili ma siamo stati fin troppo pazienti perché da mesi chiedevamo una svolta". Così Matteo Renzi in Senato replica al premier Conte in attesa del voto di fiducia al governo. "L'Italia è il Paese al mondo con il peggior rapporto tra popolazione e decessi per Covid, l'esecutivo Conte non è il migliore, ne serve uno più forte", ha aggiunto il leader di Italia Viva secondo cui il momento della crisi "è ora o mai più".