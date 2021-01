Renzi: "Creazione di gruppi improvvisati in Parlamento è scandalo"

Ansa

"In Parlamento assistiamo a un autentico scandalo: la creazione di gruppi improvvisati". Lo ha detto Matteo Renzi in un video postato su Facebook. Il leader di Italia Viva ha poi aggiunto che "grazie a Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto abbiamo rinunciato alle nostre poltrone perché vogliamo far prevalere le nostre idee".