Renzi: "Ufficializzata la separazione tra Italia Viva e Azione"

Lo annuncia il leader di Italia Viva: "'Oggi ufficializziamo la separazione delle strade con gli amici di Azione. Abbiamo provato fino all'ultimo a chiedere di fare la lista insieme e la risposta di Calenda è stata sprezzante. Ognuno ha il suo stile, noi non facciamo polemica. Dunque auguri a tutti e ognuno per la sua strada".

Per Matteo Renzi dunque è "meglio finire questa telenovela che farci ridere dietro da mezza Italia". 'I gruppi si chiameranno Italia Viva - Il Centro - Renew Europe - aggiunge - Alle elezioni europee faremo un grande risultato. Ne sono certo".

Un tour per ripartire - "Dopo il congresso è il momento di ripartire. All'inizio di novembre formalizzeremo gli incarichi e le responsabilità come previsto dallo Statuto. Nel frattempo però voglio fare un tour - annuncia Renzi sulla sua enews - in dieci città del Paese per invitare i nostri amici e non solo a volare alto e tornare alla politica. Che è la cosa che sappiamo fare e che dobbiamo fare". "Nella prossima enews arriveranno le tappe ufficiali con tanto di luogo e possibilità di preiscrizione. Facciamo vedere chi siamo e che ci siamo. E riportiamo un pò di speranza e di voglia di sognare".