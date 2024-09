Renzi: "Bene l'alleanza contro Meloni, ma non col cappello in mano"

Matteo Renzi dice sì all'alleanza contro Giorgia Meloni nonostante l'uscita di Italia Viva dal campo largo nella campagna elettorale delle Regionali in Liguria. E spiega: "Siamo disponibili a fare un centrosinistra alternativo a Meloni, ma non col cappello in mano. Siamo disponibili a dialogare, ma non a far decidere Conte". E' infatti stato il leader del Movimento 5 stelle a dire a Elly Schlein che non ci sta ad aprire il campo largo ai renziani, definendolo "un grave errore politico". Sulla situazione in Liguria, Renzi ha precisato: "Nella Regione è rottura definitiva. Siamo fuori dalla campagna elettorale".