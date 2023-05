Renzi: "Aggressione personale da Calenda, ma andiamo avanti"

Matteo Renzi torna sulle tensioni interne al Terzo Polo.

"Provo anche imbarazzo per chi, davanti alle aggressioni personali che continuo a ricevere da Carlo Calenda, mette sullo stesso piano chi insulta e chi viene insultato", afferma il leader di Italia Viva. "Il mio stile non cambia: non replico alle invidie e agli attacchi, chiedo che si vada avanti sul progetto di una grande casa riformista e invito a rispettare le persone perché la mancanza di rispetto è il marchio di fabbrica dei giustizialisti, non dei liberali".