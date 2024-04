Regioni al governo: "Niente tagli sanità o andremo a Corte Costituzionale"

La Conferenza delle Regioni si prepara a dare battaglia al governo sulla questione Sanità.

La conferenza unificata chiede l'abrogazione del titolo 1 comma 13 del dl Pnrr che taglia 1,2 miliardi alle Regioni relativi prevalentemente a opere per la sicurezza sismica delle strutture ospedaliere, o un impegno formale per la reintegrazione dei fondi. In caso di risposta negativa le Regioni sono pronte a rivolgersi alla Corte Costituzionale.