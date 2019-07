guarda il video 27 luglio 2019 08:46 Regione Lombardia, la tensione tra i consiglieri di Lega e M5s sfocia in rissa sulla sepoltura dei feti Si scaldano gli animi nella seduta fiume dedicata allʼassestamento di bilancio fino allo scontro fisico su un tema etico. Le immagini finiscono in Rete e arrivano le scuse per il cattivo esempio dato

Due giorni di seduta fiume per i consiglieri regionali della Lombardia per l'assestamento di bilancio 2019-2021 e la tensione tra Lega e M5s sfocia in rissa sulla proposta del Carroccio di reintrodurre l'obbligo di sepoltura dei feti anche senza la richiesta della donna. Al culmine della discussione su questo tema etico, intorno alle 23 del 25 luglio, il leghista Massimiliano Bastoni si scaglia contro il collega del Movimento 5 Stelle Dario Violi. Il contatto fisico è stato impedito dai presenti, ma le immagini della bagarre sono finite in Rete, non senza alimentare polemiche. Per la cronaca, emendamento ritirato.

I fattiIl video del parapiglia è stato pubblicato anche sulle pagine social del MoVimento 5 Stelle Lombardia.



La discussione si è accesa poco prima delle 22.30 su un emendamento, presentato dal consigliere della Lega Massimiliano Bastoni che ripropone l'obbligo di sepoltura a spese dell'Ats "di nati morti e prodotti del concepimento il cui parto e aborto sia avvenuto in una struttura sanitaria accreditata sul territorio comunale, anche quando l'età presunta del concepito sia inferiore alle 28 settimane nel caso in cui il genitore non provvedano".



Un emendamento inaccettabile per le opposizioni, perché tratta un tema che non rientrerebbe nelle norme di bilancio, su cui ogni consigliere ha una sensibilità diversa e su cui sarebbe stato negato il voto segreto. La discussione in Aula si è così fatta talmente accesa che dallo scontro verbale si è arrivati quasi allo scontro fisico tra consiglieri del M5S e della Lega; a questo punto il presidente Alessandro Fermi ha dovuto sospendere la seduta e rimandare la discussione perché "non c'erano le condizioni per proseguire".



I leghisti accusano i pentastellati di aver dato il via alla rissa con le invettive lanciate dai banchi. In un crescendo poco consono all'Aula.



E a seguito del duro faccia a faccia tra Bastoni e Violi, ad avere la peggio è stato il consigliere di Energie per l'Italia Manfredi Palmeri, intervenuto come paciere insieme al popolare Luca Del Gobbo.

Le scuse del pentastellato Violi"Oggi le mie scuse vanno alle donne! - ha scritto via Facebook il consigliere M5s Dario Violi. - Si sta già parlando fin troppo di ciò che è accaduto durante la seduta-fiume sull'assestamento di bilancio 2019-2021. Ciò che nessuno ha detto è che avremmo dovuto aver cura e rispetto del tema affrontato, cioè la sepoltura dei feti e di tutte le donne che hanno vissuto un momento così triste e delicato. E per questo mi scuso; nessuna donna, nessuna madre, dovrebbe mai essere accostata ad una scena come quella vista in Consiglio".



Da qui la promessa: "Le mie scuse non si fermano di certo alle parole, mi sto già muovendo per poter devolvere l'importo del gettone di presenza della seduta consiliare a favore di chi accompagna le donne in questi momenti così delicati".