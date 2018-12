Manovra, il Senato vota la fiducia | Bagarre e risse in Aula, il Pd occupa i banchi del governo

Il governo incassa la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento e approva la Manovra. Protesta delle opposizioni e bagarre in aula, con il Pd che occupa i banchi del governo, annuncia che non parteciperà al voto e che ricorrerà alla Consulta. Rissa tra senatori di Forza Italia e Lega. Il M5s scarica sul Mef la colpa per i ritardi, ma il Carroccio difende i tecnici del ministero.