Regionali Umbria, Bianconi si candida: accolgo invito di Pd e M5s | Di Maio e Zingaretti: "Una scelta forte"

"Mi sono battuto per queste cose da cittadino e da imprenditore - spiega -. Ora voglio dare il mio contributo in modo diverso, in una coalizione civica, sociale e politica. Possiamo finalmente reagire con nuove idee e forti investimenti. Come imprenditore ho sempre lavorato per rendere l'Umbria una regione piu' libera, bella e pulita, una terra migliore per noi e per i nostri figli. Vi chiedo una mano, perche' insieme possiamo farcela", conclude Bianconi.