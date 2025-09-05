Regionali Puglia, Decaro si candida | Vendola in campo "lealmente", Emiliano conferma passo di lato

"La prima cosa che vi voglio dire stasera è scusate, perché non ve lo meritate - ha esordito Decaro -. Non vi meritate i pettegolezzi, i tira e molla e i retroscena di queste settimane. Vi chiedo scusa e lo faccio io, perché è giusto che sia così, visto che da oggi avrò la responsabilità di guidare il progetto politico di questa regione. Da oggi parlerò solo di questo progetto e di questo sogno". "Non potevo girare le spalle alla mia terra e al mio popolo, non ho mai girato le spalle alla mia gente e alla mia terra e non lo farò nemmeno stavolta - ha proseguito -. Mi sono candidato anche perché ho fatto una promessa a un mio amico, e se ci fosse avrebbe detto Antò mena. Dona' io da oggi ci sono per te, per voi e per la Puglia tutta. Andiamo a vincere questa campagna elettorale".