Regionali Puglia, Decaro si candida | Vendola in campo "lealmente", Emiliano conferma passo di lato

L'ex sindaco di Bari ha accettato di candidarsi per il centrosinistra: "Scusate per i tira e molla e i retroscena di queste settimane"
L'eurodeputato Pd Antonio Decaro, alla festa dell'Unità di Bisceglie, ha rotto gli indugi e si è candidato alla guida della Puglia per il centrosinistra. "Io da oggi ho responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa regione" ha detto dal palco accanto a Elly Schlein. Dopo le polemiche dei giorni scorsi l'ex presidente della Regione Michele Emiliano ha confermato "il passo di lato", mentre l'altro ex presidente, Nichi Vendola, correrà per un posto da consigliere ma garantisce lealtà al candidato all'ex sindaco di Bari.
"La prima cosa che vi voglio dire stasera è scusate, perché non ve lo meritate - ha esordito Decaro -. Non vi meritate i pettegolezzi, i tira e molla e i retroscena di queste settimane. Vi chiedo scusa e lo faccio io, perché è giusto che sia così, visto che da oggi avrò la responsabilità di guidare il progetto politico di questa regione. Da oggi parlerò solo di questo progetto e di questo sogno". "Non potevo girare le spalle alla mia terra e al mio popolo, non ho mai girato le spalle alla mia gente e alla mia terra e non lo farò nemmeno stavolta - ha proseguito -. Mi sono candidato anche perché ho fatto una promessa a un mio amico, e se ci fosse avrebbe detto Antò mena. Dona' io da oggi ci sono per te, per voi e per la Puglia tutta. Andiamo a vincere questa campagna elettorale".
"La mia disponibilità a candidarmi nella lista di Avs con spirito di servizio non ha altro obiettivo che questo: sostenere l'alleanza progressista, sostenere Decaro, spingere per il cambiamento che serve alla Puglia e all'Italia e, con la squadra di AVS, lavorare per l'ingresso in consiglio regionale di una nuova generazione di donne e di uomini che rappresentino le migliori risorse della nostra terra - ha detto Nichi Vendola confermando la sua candidatura al consiglio regionale pugliese -. Per questo obiettivo collaborerò lealmente e con passione con Antonio Decaro".
Emiliano conferma il passo di latoIl governatore della Puglia Michele Emiliano in serata ha confermato il passo di lato - di non correre per il consiglio regionale - sbloccando così la corsa di Antonio Decaro alla guida della regione per il centrosinistra. È quanto confermato fonti Pd che ricordano come anche Schlein lo abbia ringraziato dal palco per l'atteggiamento tenuto nella vicenda. Nel pomeriggio si erano diffuse voci secondo le quali Emiliano avrebbe fatto sapere che nel caso si fosse candidato Nichi Vendola si sarebbe candidato anche lui, voci poi smentite dallo stesso Emiliano.
