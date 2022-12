Regionali Lazio, Sinistra Italiana: in campo con M5S

Alle elezioni regionali nel Lazio, Sinistra Italiana ha annunciato l'alleanza programmatica con il Movimento Cinque Stelle.

"Confermiamo, come Sinistra Italiana, la nostra adesione ad avere un confronto serrato, attorno a una lista unitaria che stia nel campo dove c'è il Movimento 5 Stelle", ha dichiarato il segretario del Lazio di SI, Massimo Cervellini, che ha aggiunto: "Noi fino agli ultimi istanti proveremo ad aprire alla possibilità di un'alleanza larga per battere la destra. Ma da oggi, come Sinistra Italiana, abbiamo aperto un confronto serrato e compatto svolto a cercare di unire il campo progressista attorno a una proposta politica, e a una lista unitaria, nell'ambito dell'alleanza su cui oggi è stata indetta l'iniziativa del Coordinamento 2050".