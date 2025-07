Regionali, incontro Conte-Schlein-De Luca su candidato Campania

I leader del M5s, Giuseppe Conte, del Pd, Elly Schlein, e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si sono incontrati per "definire il perimetro del confronto programmatico - aperto alle forze civiche e alle rappresentanze economiche e sociali della Campania - per mettere a punto un solido e concreto progetto di amministrazione della coalizione progressista, sulla base dell'importante lavoro svolto in questi anni". Questo tavolo, si sottolinea, "partirà già nei prossimi giorni e - come già detto dagli stessi protagonisti - al termine di questo ampio confronto verrà individuato il candidato presidente per la guida della Campania".