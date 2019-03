Regionali in Basilicata, Di Maio: "Salvini qui non è il cambiamento"

In vista delle elezioni ragionali in Basilicata, il leader del M5s, Luigi Di Maio, attacca Matteo Salvini e il Carroccio. "Se la Lega si prende gli uomini di Pittella (ex governatore del Pd) come possiamo considerarla il cambiamento? Al governo abbiamo un contratto ma al livello locale tra noi e loro ci sono distanze abissali. Il cambiamento non sono loro", dice il ministro del Lavoro secondo cui "in Basilicata è la sfida del Movimento contro tutti".