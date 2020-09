Regionali, Di Battista: "E' la più grande sconfitta del M5s"

Alessandro Di Battista ha commentato l'esito delle elezioni regionali. "E' la più grande sconfitta del M5s", ha detto, parlando di una "innegabile crisi identitaria" e della "fine di un sogno in cui in tanti hanno creduto". Di Battista non esulta nemmeno per la vittoria del "Sì" che porta al taglio dei parlamentari: "E' un risultato bellissimo ma viene da chi il Movimento lo odia, questo eccesso di esultanza è fuorviante".