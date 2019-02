Regionali Basilicata, Pittella: Trerotola candidato centrosinistra

Carlo Trerotola sarà il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Basilicata, in programma il 24 marzo. Lo ha annunciato l'ex governatore Marcello Pittella (Pd), affermando di aver fatto un passo indietro "per unire il centrosinistra". Trerotola, farmacista potentino di 62 anni, è stato scelto anche "in virtù della sua estraneità alla politica vissuta istituzionalmente", ha aggiunto Pittella.