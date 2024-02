Regionali, accordo del Centrodestra su Cirio, Tesei e Bardi

Il Centrodestra ha raggiunto un accordo sulle candidature alle Regionali in Basilicata, Piemonte e Umbria, che conferma i presidenti uscenti.

"Hanno ben governato e saranno i candidati di tutto il Centrodestra unito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali", si legge in una nota congiunta di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Udc. "Si tratta della conferma del presidente Vito Bardi per la Lucania, del presidente Alberto Ciro per il Piemonte e della presidente Donatella Tesei per l'Umbria".