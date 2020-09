Referendum, Zingaretti: "Noi votiamo Sì. Alleanza con i Cinque Stelle? Dipende dai temi"

Il Segretario del PD, Nicola Zingaretti, spiega la scelta del "Sì" da parte del partito al referendum in collegamento a "Mattino Cinque": "Noi da sempre siamo per la diminuzione dei parlamentari, con delle modifiche regolamentari e con una nuova legge elettorale". Zingaretti poi aggiunge: "Non credo sia a rischio che sia in pericolo la democrazia in questo Paese - dice - non credo che sia un tema di costi, ma di funzionalità".

Sulla possibilità di un'alleanza con i Cinque Stelle, Zingaretti non si sbottona più di tanto: "Dipende dai temi, le relazioni politiche non sono principalmente emotivi. Se ci sono delle cose che si possono fare insieme, ne vale la pena".