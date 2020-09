Elezioni, Zingaretti: "Uniamoci intorno ai candidati antidestra"

"Dal Nord al Sud, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia c'è una sola forza politica che ovunque combatte per fermare le destre di Salvini e di Meloni: è il Pd, con le sue candidate e i suoi candidati". E' quanto afferma il segretario del partito Nicola Zingaretti, lanciando un appello agli elettori: "Uniamoci in quella che sarà una grande battaglia per il futuro dell'Italia. uniamoci intorno a quelle candidature che possono fermare l'avanzata delle destre".