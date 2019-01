Referendum propositivo, via libera al testo: il ddl approda in aula

Dalla commissione Affari costituzionali della Camera è arrivato il via libera al ddl sul referendum propositivo. Con il mandato al relatore il testo approderà in aula mercoledì mattina per la discussione generale. Hanno votato a favore Lega e 5 Stelle, contrari Pd e Forza Italia mentre non hanno partecipato al voto Leu e +Europa. Il presidente della commissione Giuseppe Brescia (M5S): "Arriva in aula una riforma costituzionale con un clima positivo".