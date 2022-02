Referendum, la Consulta boccia responsabilità civile giudici e cannabis: ammessi 5 quesiti sulla giustizia

Sono cinque i referendum ammessi dalla Corte costituzionale in materia di giustizia.

Lo ha fatto sapere la stessa Consulta in una nota in cui si spiega che è stato invece bocciato il quesito sulla responsabilità civile dei magistrati. Quelli dichiarati ammissibili riguardano l'abrogazione delle disposizioni in materia di insindacabilità, la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni dei magistrati, l'eliminazione delle liste di presentatori per l'elezione dei togati del Csm, il voto degli avvocati sui magistrati. No al referendum sulla cannabis.