Referendum sulla giustizia, Nordio: "Se vince il No, ala estrema della magistratura ipoteca la politica"

Al Forum Ansa il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, interviene nel dibattito sul referendum e mette in guardia dagli effetti di una possibile bocciatura. "Con un 'Sì' le cose cambierebbero in meglio con la magistratura" ma "se dovesse vincere il 'No' sarebbe una vittoria dell'ala estrema della magistratura, che ipotecherebbe la politica". Nordio sottolinea il rischio di una crescente contrapposizione tra poteri dello Stato. "Se dovesse vincere un 'No' temo che politicizzandosi il referendum anche attraverso l'intervento molto forte dalla magistratura e come temo continui a fare, la politica in generale sarebbe sconfitta".