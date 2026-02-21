Giustizia, Nordio: "Mai stato in lite con Gratteri, il suo modo è un po' fumino"

"Io con Gratteri non sono mai stato in lite, anzi. Ogni volta che lo vedo, ci scambiamo la mano e qualche volta anche baci e abbracci. Lui ha un carattere un po' fumino e un modo di esprimersi pittoresco che non è il mio. Però, quando si esagera con gli aggettivi bisogna anche cercare di abbassare i toni". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine di un evento sulla giustizia organizzato a Bologna da Fratelli d'Italia. "Come dice Mattarella - conclude - forse li abbiamo alzati tutti quanti i toni in questo periodo. Da ora in poi cerchiamo di abbassarli".