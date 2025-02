Referendum sulla cittadinanza, Consulta: "Quesito chiaro e omogeneo"

Il quesito del referendum in materia di cittadinanza è "omogeneo, chiaro e univoco". Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza, con la quale ha dichiarato ammissibile il referendum che punta ad abbassare da 10 a 5 anni i tempi per i cittadini extracomunitari per ottenere la cittadinanza italiana. Per i giudici all'elettore è "proposta una scelta facilmente intellegibile" e "la richiesta referendaria non contraddice neppure la natura abrogativa del referendum".