Referendum, Calderoli deposita il quesito sulla legge elettorale

"Presto raccoglieremo firme per sostenere il referendum elettorale e per fare in modo che il cittadino possa eleggere direttamente il presidente della Repubblica", ha detto il senatore del Carroccio.



"Dal momento in cui si è iniziato a parlare di questo referendum, da un proporzionale puro sono iniziati a spuntare nei vari partiti proposte maggioritarie, diversi costituzionalisti si sono già proposti per sostenere il referendum e per andare a rappresentarci in Corte", ha proseguito.



"Abbiamo avuto anche contatti con il papà di questi referendum, il professor Segni, quindi credo che con una raccolta di firme, che comunque andremo a fare a sostegno della proposta, si creerà anche un fronte popolare rispetto da una parte al referendum abrogativo con maggioritario, dall'altro alla proposta perché il cittadino possa eleggere direttamente il presidente della Repubblica, che credo sia molto auspicato da tutto il Paese", ha concluso Calderoli