Reddito di cittadinanza, la ministra Catalfo firma il decreto: progetti utili alla comunità per i percettori

Con questo atto i Comuni interessati avranno la possibilità di avviare la progettazione e definire le attività che i beneficiari del Reddito andranno a svolgere. Il Comune è quindi il titolare dei Progetti Utili alla Comunità e può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici. I Puc possono essere svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, contribuendo "alla costruzione di una comunità migliore".



Il decreto delinea inoltre i confini delle attività che possono essere realizzate: i percettori di Reddito, infatti, "non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente o dall'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal soggetto del privato sociale"; "non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni nell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro".

Reddito di cittadinanza, al 7% l'offerta di un posto di lavoro - Solo 50mila persone su 700mila hanno firmato il patto per l'occupazione. Numeri che sono giunti al ministero del Welfare dalle Regioni e che smorzano in parte l'entusiasmo della Catalfo. Di fatto, la cosiddetta "fase 2" del Reddito di cittadinanza, riporta Repubblica, si è incagliata sulla parziale attivazione al lavoro. A quasi sette mesi dal primo assegno, solo 200mila "occupabili" sono stati contattati dai centri per l'impiego e di questi, 70mila hanno sostenuto almeno un primo colloquio. Ma solo 50mila hanno sottoscritto il patto per il lavoro: il 7% degli aventi diritto. Se rifiuteranno le tre proposte di lavoro previste, vedranno decadere il loro diritto al Reddito.