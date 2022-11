Reddito di cittadinanza, Durigon: chi lo incassa non potrà rifiutare un impiego

Chi prende il reddito di cittadinanza, non potrà rifiutare un impiego.

Così il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, spiega come cambia il sussidio: "Basta con la ricetta a 5 stelle dei soldi a pioggia", spiega, aggiungendo inoltre come la prossima legge di bilancio sarà una "manovra emergenziale che ha come primo obiettivo quello di dare respiro agli italiani sulle bollette. Allo stesso tempo, però, è una manovra che inizia ad attuare il programma presentato in campagna elettorale agli italiani".