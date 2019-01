Reddito di cittadinanza, Di Maio: metteremo in sicurezza i più deboli

"Il reddito si basa su un principio: in Italia oggi c'è chi non ha nulla, d'ora in poi chi non ha niente avrà almeno 780 euro". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio all'evento M5S sul reddito di cittadinanza. "Con il reddito, se mai ci sarà la recessione, io non so se andremo in recessione, noi metteremo in sicurezza le fasce più deboli. Parlavo di questo principio quando abbiamo detto 'aboliamo la povertà'", ha aggiunto il vicepremier.

"Noi vogliamo formare imprenditori, spingere persone all'autoimprenditorialità, per questo abbiamo previsto la possibilità di prendere sei mesi di assegno per l'avvio dell'azienda", spiega Di Maio dal palco. "Noi crediamo tantissimo nel valore delle piccole e medie imprese italiane - continua - e lo facciamo con vari strumenti anche con reddito di cittadinanza vogliamo creare nuovi imprenditori".



Il premier Conte: non è assistenzialismo - "Non ci parlate di finalità assistenziale" del reddito di cittadinanza: "non è questa la riforma che abbiamo concepito e realizzato", dice il premier Giuseppe Conte all'evento M5s. "Meramente assistenziale? Dipende da come lo progettiamo. Siamo sempre stati consapevoli del rischio ma si realizza una misura assistenziale quando lo stato ai cittadini economici, con spirito paternalistico, dispensa benefici, senza sollecitarli a migliorare le loro condizioni. I cittadini sono incentivati a trovare un lavoro, i meccanismi disincentivanti col tempo sono formidabili. Sono sollecitati e stimolati a meccanismi utili alla società", sottolinea. "Con il reddito di cittadinanza rafforziamo l'investimento di fiducia dei cittadini nelle proprie istituzioni. Un modello di stato sociale in cui i cittadini possono finalmente riscrivere il proprio destino lavorativo e il proprio futuro".



Di Battista: abbiamo costretto Salvini a votare il reddito - "Ho letto la storia che siamo subalterni" alla Lega di Salvini: "io Salvini l'ho incontrato una volta in vita mia, a un dibattito in cui gli chiesero un'opinione sul reddito e lui a onor del vetro non era contrario, ma era molto scettico. Averlo costretto politicamente a votare il reddito è una vittoria e un orgoglio del M5s", afferma invece l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista. "Nel Pd raccolgono le firme contro un diritto umano. Sempre ostinatamente dalla parte sbagliata della storia", conclude.