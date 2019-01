Reddito di cittadinanza: Crotone sarà la città con il maggior numero di assegnazioni

Crotone, capitale del reddito di cittadinanza: a quanto pare, il comune calabrese sarà quello con il maggior numero di assegnazioni del provvedimento previsto dal governo. Ma a Crotone sembrano avere qualche perplessità su modalità di richiesta e assorbimento in municipio di tutti quelli che dovranno svolgere lavori socialmente utili. “Ancora non sappiamo quanti ne avranno diritto. Aspettiamo che esca il decreto”, dicono i dipendenti comunali e alcuni assessori.



Stessa confusione e incertezza anche tra i cittadini, che non hanno idea di come fare per richiedere il provvedimento. Saranno lunghe, come spiega l’inviato a Crotone di “Quarta Repubblica”, le code agli uffici postali, dove confluiranno tutti moduli per il reddito di cittadinanza.