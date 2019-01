Reddito di cittadinanza, Di Maio: è stato concepito per gli italiani

"Il reddito di cittadinanza è stato concepito per gli italiani". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, a Pescara, in compagnia della candidata del M5s alla presidenza della Regione Abruzzo, Sara Marcozzi. "Per rispettare le normative europee e farlo avere agli italiani spostiamo il cosiddetto lungo soggiorno a oltre 10 anni, bypassando le normative che ci dicono che dobbiamo darlo a tutti, e lo diamo solo ai cittadini italiani", ha spiegato.