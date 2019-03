Reddito di cittadinanza, bando navigator: attesi 60mila candidati

La prova selettiva per partecipare alla selezione per i navigator, figura prevista dalla legge sul reddito di cittadinanza per aiutare i beneficiari a trovare lavoro, è predisposta per 60mila candidati. Lo si legge nel capitolato tecnico "Affidamento servizi per selezione pubblica" del bando dell'Anpal servizi. La prova consisterà in un test a risposta multipla composto da massimo 100 quesiti su 10 materie, tra cui cultura generale, logica e informatica.