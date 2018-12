Reddito cittadinanza, Salvini: "Chi fa il furbo non vedrà un euro"

Una volta che il reddito di cittadinanza sarà attivo, "chi ha un ricco conto in banca o chi pensa di fare il furbo aggiungendo euro a euro non vedrà un centesimo". A garantirlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, spiegando che "stiamo incrociando tutte le banche dati e i redditi". L'obiettivo, ricorda, è "aiutare gli ultimi e i dimenticati, quelli che un lavoro non lo cercano neanche più, a 20 o a 50 anni".