Manovra, Di Maio: "A febbraio le pensioni minime, a marzo il reddito di cittadinanza" | Salvini: "Voto? Do un 7"

Nella legge di bilancio c'è "il mancato innalzamento dell'Iva. Abbiamo disinnescato la clausola di salvaguardia con 12 miliardi quest'anno e lo faremo tutti gli anni, troveremo i soldi per non farla aumentare: lo dico ai tanti che mi chiamano. Sono solo regole di contabilità europea", aggiunge il vicepremier, sul teme delle temute clausole di salvaguardia imposte dall'Europa.



Alle critiche sui tempi del varo della Manovra, Di Maio risponde: "Prima di tutto, siamo pagati profumatamente per tornare anche a Capodanno, ma sarebbe troppo tardi. Secondo: la Manovra è molto impegnativa e gli stessi che ci chiedevamo di fare un accordo con l'Europa, ora dicono che non va bene. E' chiaro che se durante la legge di bilancio che porti avanti fai un accordo con l'Europa, è chiaro ed evidente che ci vuole un po' più di tempo per portarla in Senato e modificare alcune cose".



"Da fondo non sono esclusi truffati Banca Etruria" - "Su un giornale ho letto che dal fondo per i truffati delle banche è esclusa Banca Etruria. Non è vero", precisa Di Maio. "Tutti avranno un indennizzo e non dovranno fare nemmeno l'arbitrato, ma semplicemente accederanno al fondo e si prenderanno l'indennizzo perché sono stati truffati da un politica che invece di essere amica dei risparmiatori è stata amica dei banchieri per troppi anni e questa storia deve finire".



Salvini: "Alla Manovra do 7" - "Alla Manovra do 7 perché è solo l'inizio del percorso". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della visita al Pio Albergo Trivulzio di Milano. Il vicepremier si è detto "molto stanco, ma felice perché finalmente si passa alla vita vera, ai fatti, dopo settimane di parole. Nella vita vera finalmente si cambia".



"Questo governo ha gli attributi" - "Non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola", ha precisato poi Salvini su Facebook parlando della Manovra. "Non sono Batman e non sono Gesù Bambino", ma "finalmente c'è un governo con le palle. Sono contento di aver fatto le tre di notte per dare agli italiani dei fatti, lavoro vero", aggiunge il vicepremier. "Facciamo che sia l'ultima Manovra che ci costringa a una trattativa di settimane con la Ue". "Se vince il cambiamento faremo in modo che la prossima manovra sia solo italiana, senza chiedere permesso a nessuno", conclude Salvini.