Reddito cittadinanza, associazioni disabili: preoccupati e delusi

La Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (Fand), esprime tutta la propria delusione e preoccupazione dopo la presentazione del Reddito di Cittadinanza. "Come è ormai chiaro a tutti non c'è stato alcun aumento delle misere pensioni che i disabili percepiscono - si spiega in una nota - né possono considerarsi ragionevoli e condivisibili le misure previste a favore delle persone con disabilità, che di fatto son poca cosa".